ПЦУ вилучила із церковного календаря день пам'яті князя Олександра Невського: що з ним не так

Образ Олександра Невського окупанти використовують у пропагандистських цілях. А згадки про його "праведне" життя викликають сумнів.

Синод Православної церкви України (ПЦУ) вилучив з церковного календаря день пам’яті князя Олександра Невського, який відзначали 23 листопада.

Про це передає пресслужба ПЦУ

Натомість було вирішено на 23 листопада встановити день святкування іншого святого – преподобного Олександра, першоначальника обителі "Невсипущих" (близько 430 р.) та внести його у церковний календар ПЦУ.

Також ПЦУ у четверту суботу листопада запровадили поминальний день в пам’ять всіх заморених голодом в Україні.

Що не так з Олександром Невським

Олександр Невський (1221-1263 рр) – князь новгородський, псковський, владімірський, батько першого князя Москви.

Російська православна церква канонізувала Олександра Невського у 1547 році. За словами істориків, багато фактів про цього князя насправді є історичними міфами, які складалися в Росії століттям з пропагандистською метою. Зокрема, шведським джерелам узагалі не відома битва на Неві.

Образ Олександра Невського окупанти використовують у пропагандистських цілях. Кремль зробив з Невського образ "захисника Русі" від загарбання Заходом.

Він вважається покровителем морської піхоти ВМФ Росії, а від 2016-го — ще й сухопутних військ РФ.

Фото: armyinform.com.ua

Через те, що українські землі тривалий час входили до складу Російської імперії, а Московський патріархат продовжує діяти і досі, в Україні є багато храмів, освячених на честь Олександра Невського. Зокрема, собори УПЦ МП у Кам’янці-Подільському (Хмельницька обл.), Жмеринці (Вінницька обл.), Радивилові (Рівненська обл.).

Раніше глава ПЦУ митрополит Епіфаній розповів, скільки українців прийняли календарну реформу і чи змінила вона щось усередині самої церкви.

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