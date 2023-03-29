ПЦУ виступила проти реєстрації одностатевого партнерства: "Це загроза для суспільної моралі"

Священнослужителі Православної Церкви України виступили проти створення інституту "реєстрованого партнерства", що передбачає поданий до парламенту законопроєкт № 9103.

Про це повідомляє ПЦУ.

Відповідний документ передбачає реєстрацію "одностатевих партнерств". В рамках документу, у разі його ухвалення, планують запровадити інститут реєстрованого цивільного партнерства лише для одностатевих пар.

Утім, Священний Синод оприлюднив заяву, у якій виступає проти "реєстрованого партнерства", адже це "суперечить природному Богом встановленому закону, порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки".

Священнослужителі переконані, що відповідний законопроєкт "несе загрозу для суспільної моралі", зокрема для "фізичного та морального здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, що створена на підставі шлюбу чоловіка і жінки".

Крім того, у ПЦУ вважають, що ухвалення законопроєкту в результаті може погіршити демографічну ситуацію в Україні.

"Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію надіслати відповідні листи до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету міністрів України", – додали у ПЦУ.

Нагадаємо, у серпні минулого року понад 25 тисяч українців підписали петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. У відповіді президент Володимир Зеленський заявив, що для легалізації одностатевих шлюбів потрібно змінювати Конституцію, а під час воєнного стану це зробити неможливо.

Натомість на початку березня до Верховної Ради подали законопроєкт про цивільні партнерства, який дозволить реєструвати одностатеві партнерства. Законопроєкт має на меті допомогти одностатевим парам визначити питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті партнера чи партнерки.

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