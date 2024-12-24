Підірвав гранату, щоб вбити сестру та її знайомого: поліція повідомила чоловікові про підозру

Поліція Київської області повідомила про підозру чоловіку, який днями підірвав гранату в одному з будинків села Гавронщина Бучанського району.

Про це повідомили у поліції Київщини.

"Днями до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з будинків села Гавронщина. На місці події правоохоронці попередньо встановили, що у 31-річного чоловіка у стані алкогольного сп’яніння виник конфлікт із своєю сестрою та її знайомим. Після чого зловмисник дістав гранату та кинув її у бік присутніх", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначили, що внаслідок вибуху тілесних ушкоджень зазнали усі присутні. Зокрема жінка отримала контузію та осколкові поранення ноги, а її знайомий – посічені рани тіла. Втім від госпіталізації постраждалі відмовились.

Зловмисник також зазнав тілесних ушкоджень. Після надання йому медичної допомоги, поліцейські затримали фігуранта.

Слідчі Бучанського управління поліції за фактом підриву гранати, який призвів до поранення кількох людей, повідомили чоловікові про підозру у скоєнні замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, вчиненого у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей (ч.2 ст.15; п.1, п.5, ч.2 ст.115 ККУ), що передбачає покарання позбавленням волі терміном від 10 до 15 років.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік облив жінку бензином та підпалив. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

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