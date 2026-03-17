ПДВ для ФОПів та податки на посилки: МВФ тисне на Україну й вимагає термінових змін до кінця березня

МВФ

Реклама

Міжнародний валютний фонд висловив серйозне занепокоєння щодо здатності України отримувати подальше фінансування в межах програми на $8,1 млрд. Причиною став саботаж необхідних законопроєктів у Верховній Раді.

Про це заявила постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано у коментарі Bloomberg. За її словами, ситуація викликає тривогу, оскільки терміни виконання зобов’язань спливають.

Податкові вимоги та опір депутатів

До кінця березня парламент має ухвалити низку непопулярних податкових змін, передбачених чотирирічною програмою кредитування. Зокрема, йдеться про запровадження ПДВ для фізосіб та компаній, які працюють на спрощеній системі оподаткування, а токож про зниження порогу оподаткування іноземних посилок.

Реклама

Однак депутати наразі відмовляються навіть обговорювати ці правки. На п’ятому році війни такі заходи вкрай непопулярні серед населення, що спровокувало відкрите протистояння між законодавчим органом та Офісом президента.

Ультиматум Зеленського: «Або закони, або фронт»

Президент Володимир Зеленський 14 березня виступив із різкою критикою на адресу парламентарів. Він натякнув на можливість мобілізації депутатів, які блокують роботу.

«Якщо ви не служите державі в парламенті, то служіть державі на передовій», — заявив президент. Він додав, що готовий обговорити правки до закону про мобілізацію, щоб «депутати могли піти на фронт».

Цей конфлікт став найчіткішим сигналом того, що президент більше не може покладатися на монобільшість. Зеленський також зазначив, що багато депутатів планують скласти мандати, а опозиція затягує переговори навіть щодо некритичних законопроєктів.

Реклама

Загроза «друку» грошей та дефіциту

Ситуація ускладнюється тим, що Україна ризикує залишитися без коштів вже за кілька місяців. Угорщина та Словаччина заблокували пакет допомоги від ЄС на суму понад €90 млрд через суперечку щодо постачання нафти.

Голова НБУ Андрій Пишний у коментарі Bloomberg визнав: якщо зовнішнє фінансування не надійде, Нацбанку доведеться повернутися до прямого кредитування Міністерства фінансів (друку гривні), як це було на початку повномасштабного вторгнення.

Спроба вийти з глухого кута

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне зустрічі з українськими законодавцями вже завтра, 18 березня, щоб спробувати вийти з глухого кута.

Підвищення податків в Україні — останні новини

Україна до кінця лютого має впровадити рекомендації про посилення процесу призначення членів наглядових рад державних компаній, а до кінця березня ухвалити пакет податкових заходів на 2026–2027 роки та призначити нового постійного голову Державної митної служби. Це передбачає нова програма фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом.

Реклама

«Передбачається скасування податкових пільг для імпорту через поштові посилки невеликої вартості; скасування пільг з ПДВ для спрощених режимів оподаткування шляхом введення обов’язкової реєстрації платниками ПДВ від 1 січня 2027 року спрощенців, оборот яких перевищує загальний поріг реєстрації платників ПДВ», — йдеться у документі.

У контексті податкових змін Міжнародний валютний фонд не робить нічого, чого не робив би раніше. Для фонду важливою як в 2022 році, так і зараз залишається спроможність України самостійно фінансувати безпеку і оборону та зменшувати бюджетний дефіцит. Про це голова НБУ Андрій Пишний розповів у інтерв’ю для YouTube-каналу STERNENKO.

«Зараз ми формуємо нову програму з Міжнародним валютним фондом, тому що попередня передбачала, що війна триватиме три роки. Зараз нова програма має інше припущення щодо тривалості війни. І вони кажуть: „Покажіть нам, будь ласка, свою спроможність. Адже витрати на оборону і національну безпеку зростають рік од року“. Вони кажуть: у вас великий обсяг тіньової економіки. І однією з причин, яка підживлює тіньовий оборот, є система, яка на сьогоднішній день побудована на ФОПах», — зазначив Андрій Пишний.