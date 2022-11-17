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"PEACE Дец" для російського флоту: народ Литви зібрав кошти на вартістний морський безпілотник для ЗСУ

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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"PEACE Дец" для російського флоту: народ Литви зібрав кошти на вартістний морський безпілотник для ЗСУ

Фото: Associated Press

У Литві придбали для України морський дрон за 250 тисяч доларів.

Народ Литви придбав для України морський безпілотник за $250 тисяч доларів. БПЛА дали ім'я PEACE Дец.

Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас.

"Литовці придбали для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його "PEACE Дец". Російському Чорноморському флоту ми бажаємо миру. Триває фінансування ще одного безпілотника з Литви", - написав журналіст.

Нагадаємо, що раніше журналіст Андрюс Тапінас оголошував збір на "Байрактар" для України. Литва підписала з Туреччиною угоду, яка дозволила купити для України Bayraktar. 

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Дата публікації
Перегляди
403
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