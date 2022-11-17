"PEACE Дец" для російського флоту: народ Литви зібрав кошти на вартістний морський безпілотник для ЗСУ

У Литві придбали для України морський дрон за 250 тисяч доларів.

Народ Литви придбав для України морський безпілотник за $250 тисяч доларів. БПЛА дали ім'я PEACE Дец.

Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас.

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"Литовці придбали для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його "PEACE Дец". Російському Чорноморському флоту ми бажаємо миру. Триває фінансування ще одного безпілотника з Литви", - написав журналіст.

It is official.



Lithuanians bought marine drone for Ukraine for $250 000 and with amazing 12 000 votes in just several hours named it "PEACE Дец"



Our best wishes for peace go for russian Black Sea fleet



Funding for another drone from Lithuania is underway. pic.twitter.com/kyYfNwpI9F — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 17, 2022

Нагадаємо, що раніше журналіст Андрюс Тапінас оголошував збір на "Байрактар" для України. Литва підписала з Туреччиною угоду, яка дозволила купити для України Bayraktar.

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