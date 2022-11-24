Peace Дюк для російського флота за українського єнота: Литва зібрала кошти на 3-й морський дрон для України

Литовці зібрали вже на третій дрон для ЗСУ.

У Литві придбали для України вже третій морський дрон вартістю 250 тисяч доларів. БПЛА дали ім'я PEACE Дюк.

Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас.

"Литовці це зробили! Ми завершили збір коштів і за $750 000 купимо для України 3 морські безпілотники. І ми назвали їх з гордістю за мир - Peace Дец , Peace Да і Peace Дюк. Російський чорноморський флот - бійся. Безпілотники PEACE прилетять непомітно", - написав журналіст.

Раніше вже було придбано 2 такі безпілотники. ЗСУ планують їх використати для ураження морських об'єктів Чорноморського флоту РФ. Раніше такі дрони вже успішно відпрацювали по морських цілях РФ поблизу Зміїного.

Нагадаємо, що раніше литовський журналіст Андрюс Тапінас оголошував збір на "Байрактар" для України. Литва підписала з Туреччиною угоду про купівлю для України Bayraktar.

Читайте також: