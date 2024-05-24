Пече навіть від самого слова: у Маріуполі окупанти перейменували вулицю Азовстальську

Не лише історичні українські назви, але й слова, які стали символами новітньої боротьби за незалежність, лякають окупантів.

Російські окупанти у Маріуполі перейменовують не лише ті вулиці, що були названі на честь українських діячів чи історичних назв, але й стирають з пам'яті місцевого населення нові символи боротьби України за незалежність.

Про це повідомив народний депутат від "Євросолідарності" Володимир В'ятрович.

"Окупантам в Маріуполі досі пече від самого слова "Азовсталь". Прибирають з топоніміки вже не лише історичні українські назви, але й ті, які стали новими символами незламності", – зазначив В'ятрович.

На додачу він опублікував "документ" окупантів, де загарбники звеліли перейменувати вулицю Азовстальску на "проспект Тульський". І те, що російська Тула розташована майже за тисячу кілометрів від Маріуполя, і ніякого відношення до українського Маріуполя не має, окупантів не цікавить.

Окупант бояться навіть самого слова "Азовсталь" / Фото: Facebook / Володимир В'ятрович

У коментарях користувачі зауважили, що росіяни агресивно проводять свою загарбницьку політику. Українці звернули увагу, що для росіян перейменування вулиць захоплених міст "на часі", тоді як деякі наші співітчизники обурюються перейменуванням вулиць і міст у межах декомунізації і деколонізації.