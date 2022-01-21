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Педагога підтримали колеги та батьки: директор школи з Вінниччини, якого звинуватили в приниженні учня, звільнився

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Педагога підтримали колеги та батьки: директор школи з Вінниччини, якого звинуватили в приниженні учня, звільнився

Кадр із відео

Вчителі кажуть, що діти нібито порушували дисципліну.

Директор Жабокрицької школи, що у Вінницькій області, якого звинуватили у побитті та приниженні учня звільнився з роботи, проте педагога підтримали деякі його колеги та батьки інших дітей. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

У Крижополі відбулося засідання робочої групи, яка проводила службове розслідування, щодо перевищення директором школи службових обов'язків. Робоча група рекомендувала селищному голові звільнити директора школи через його непедагогічну поведінку. Проте чоловік сам написав заяву. 

Проти звільнення директора школи виступили деякі батьки школярів та його колеги. Педагогиня Ірина Павлів каже, що учні 7 класу, де стався конфлікт нібито час уроків порушують дисципліну та не виконують домашнього завдання. Батьки та деякі учні також підтримують педагога, вони зазначають, що вчитель не міг вдарити хлопця. 

Нагадаємо:

  • У Вінницькій області в Жабокрицькій сільській школі директор голосно кричав та вдарив по голові учня 7 класу. Це все сталось через те, що діти перешіптувались під час уроку. Школярі зняли на відео "виховний процес" та опублікували це в Мережі. 

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