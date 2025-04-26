Педагоги позашкілля можуть отримати відстрочку від мобілізації, але є умови

Мобілізація / © ТСН.ua

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Міністерство освіти і науки України ініціює розширення права на відстрочення від призову під час мобілізації для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти державної та комунальної форм власності.

Про це розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За його словами, пропозиція стосується виключно викладачів гуртків, які працюють з дітьми за пріоритетними напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним і еколого-натуралістичним.

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Позашкільна освіта в цих сферах має важливе значення для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу України, допомагаючи розвивати інтерес до природничих дисциплін і закладаючи основи для вибору технічних професій у майбутньому.

Залучення молоді до STEM-освіти, наукової та інженерної діяльності, а також формування громадянської позиції є стратегічним завданням держави, що вимагає підтримки кваліфікованих педагогів. Пропозиція про відстрочення від призову має на меті зберегти професійний кадровий потенціал у сфері позашкільної освіти, що є важливим для подальшого економічного розвитку країни після перемоги.

Цю пропозицію Міністерство освіти і науки вже схвалило на засіданні уряду. Наступним етапом є розгляд Верховною Радою України. Варто зазначити, що пропозиція стосується лише тих педагогів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року і продовжують виконувати свої обов’язки, що дозволить уникнути можливих зловживань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто зі студентів втратить право на відстрочку і що зміниться для викладачів.