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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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152
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2 хв

Педагоги позашкілля можуть отримати відстрочку від мобілізації, але є умови

Педагоги позашкілля, що працюють з дітьми в STEM-напрямках, можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Мобілізація

Мобілізація / © ТСН.ua

Міністерство освіти і науки України ініціює розширення права на відстрочення від призову під час мобілізації для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти державної та комунальної форм власності.

Про це розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За його словами, пропозиція стосується виключно викладачів гуртків, які працюють з дітьми за пріоритетними напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним і еколого-натуралістичним.

Позашкільна освіта в цих сферах має важливе значення для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу України, допомагаючи розвивати інтерес до природничих дисциплін і закладаючи основи для вибору технічних професій у майбутньому.

Залучення молоді до STEM-освіти, наукової та інженерної діяльності, а також формування громадянської позиції є стратегічним завданням держави, що вимагає підтримки кваліфікованих педагогів. Пропозиція про відстрочення від призову має на меті зберегти професійний кадровий потенціал у сфері позашкільної освіти, що є важливим для подальшого економічного розвитку країни після перемоги.

Цю пропозицію Міністерство освіти і науки вже схвалило на засіданні уряду. Наступним етапом є розгляд Верховною Радою України. Варто зазначити, що пропозиція стосується лише тих педагогів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року і продовжують виконувати свої обов’язки, що дозволить уникнути можливих зловживань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто зі студентів втратить право на відстрочку і що зміниться для викладачів.

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