Педофіл у Хмельницькій області підстеріг 12-річну дівчинку біля її будинку і зґвалтував посеред дня

Про випадок сексуального насильства у поліцію заявила матір жівчинки.

45-річний чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку на Хмельниччині. Педофіл підстеріг дитину посеред дня неподалік її будинку та, застосувавши фізичну силу і погрози, поглумився з неї.

Про це сьогодні, 22 червня, поінформувала поліція Хмельницької області. Про подію правоохоронців повідомила матір дівчинки.

За цим фактом слідчі ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України "Зґвалтування". За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Наразі чоловікові оголосили про підозру. Раніше він уже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення злочинів майнового характеру.

Нагадаємо, в Хмельницькій області затримано 38-річного чоловіка, який намагався зґвалтувати знайому 14-річну дівчину. Зловмисник рано вранці, коли вона ще спала, проник до її будинку і погрозами змушував її вступити з ним в інтимний зв’язок.

В Закарпатській області правоохоронці намагались зґвалтували дівчину

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