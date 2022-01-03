Педофіл, який заманив дитину у напівзруйнований будинок у Дніпрі, виявив там труп

Педофіл, який заманив дитину у напівзруйнований будинок у Дніпрі, виявив там труп

Чоловік не міг пояснити правоохоронцям, що робить у приміщенні із хлопчикам і вимушено зізнався у намірах.

У занедбаній аптеці на вулиці Холодильній у Дніпрі 39-річний чоловік і 14-річний хлопчик знайшли труп жінки. Як з’ясувалось, дорослий заманив дитину, для статевих зносин.

Про це повідомляє видання «Дніпро Оперативний» із посиланням на власні джерела.

Як зазначають у виданні, поліцію зацікавило, навіщо двоє прийшли до будівлі, де було знайдено тіло. Але ні дитина, ні чоловік не могли відповісти на запитання, що вони робили там удвох і почали нервувати. Несподівано для всіх чоловік зізнався, що привів дитину, щоб схилити до статевого акту, підтверджувала слова чоловіка інтимне листування з хлопчиком. Чоловіка після зізнання затримали.

Особу померлої жінки також встановили, що їй було 40-45 років. Жінка не мала постійного місця проживання та зловживала алкоголем. Видимих ​​слідів насильства на її тілі виявлено не було. Тіло вже почало гнити, було накрите дошками та тканиною. Слідство продовжується.

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