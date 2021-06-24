Педофіл, який зґвалтував дитину у Хмельницькій області, виявився в'язнем-втікачем

Рецидивіст втік з одного із виправних закладів Рівненщини.

45-річний чоловік, який зґвалтував 12-річну дівчинку на Хмельниччині, виявився в’язнем-втікачем. Зловмиснику вдалося втекти з виправного центру, що поблизу Рівного.

Про це інформує "Радіо Трек".

"Він не місцевий, приїхав у село. Зайшов до нашого сусіда, де вони разом пиячили", — розповіла матір дитини.

Зловмисник попросив дитину показати дорогу і виманив за село, де і зґвалтував. Мама дівчинки у цей час була на роботі.

Ґвалтівника налякали юнаки, які проїжджали поруч. Чоловіка спіймали невдовзі після злочину. Як виявилося, він утік з виправного закладу, коли його та ще кількох в’язнів вивезли на роботу. Зловмисник відбував покарання за сьому крадіжку.

"Як такого зґвалтування не було, був тільки оральний секс", — розповів підозрюваний у суді. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Постраждала наразі перебуває вдома й відвідує психолога.

У Нацполіції Рівненської області підтвердили ТСН.ua, що в'язень-втікач дійсно зґвалтував дитину на Хмельниччині. Наразі рівненські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 статті 390 ККУ ("ухилення від відбування покарання"). Справою про зґвалтування займаються їхні хмельницькі колеги.

Раніше повідомлялося що на Закарпатті засудили підлітка за зґвалтування дитини.

В Закарпатській області правоохоронці намагались зґвалтували дівчину

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання