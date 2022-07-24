Пекельна ніч для окупантів в Мелітополі: в місті пролунали вибухи

В Мелітополі в районі села Костянтинівка пролунали вибухи.

Пошкоджена залізнична інфраструктура та у Мелітопольському районі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, в Мелітополі та поблизу міста ЗСУ завдали ударів за трьома напрямками.

"1. Лунали вибухи й засвідчено дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.

2. Було чутно вибухи у східному напрямку від міста - поблизу села Костянтинівка.

3. Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога", - повідомив Іван Федоров.

Нагадаємо, що у Харківській області українські захисники вдало пішли у контрнаступ. В результаті ЗСУ трохи "прорідили" ряди мотострілецького полку, а точніше - знищили цілу ворожу роту.

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