Пекельна ніч на Полтавщині: що відомо про удар росіян

Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Володимир Когут.

«Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання», — уточнив він.

Крім цього, уламки ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.

Через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали масованого комбінованого удару по місту Кременчук. Внаслідок атаки постраждали об’єкти інфраструктури міста.