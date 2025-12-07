- Дата публікації
Пекельна ніч на Полтавщині: що відомо про удар росіян
Через прямі влучання та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання та господарча будівля.
Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Володимир Когут.
«Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання», — уточнив він.
Крім цього, уламки ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.
Через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали масованого комбінованого удару по місту Кременчук. Внаслідок атаки постраждали об’єкти інфраструктури міста.