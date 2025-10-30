ТСН у соціальних мережах

Пекельна ніч у Запоріжжі: росіяни влучили у гуртожиток (фото)

Кілька годин РФ атакувала Запоріжжя та Запорізький район. Є влучання у гуртожиток.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та вісім ракетних ударів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Там зруйновані кілька поверхів. Сталося декілька займань у житловій забудові. Постраждали й обʼєкти інфраструктури. Двоє з поранених доправлені до лікарні — це жінка 45 років та чоловік 20 років. Ще двоє жінок отримали медичну допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися», — написав він.

Наслідки атаки / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Наслідки атаки / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

За останніми даними, 11 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Серед поранених шестеро дітей — троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям від 3 до 6 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу.

Наслідки атаки / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Наслідки атаки / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Нагадаємо, у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії через ворожу атаку.

