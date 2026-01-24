Пекельна ніч у Харкові: влада повідомила тривожні новини

Харків пережив атаку / © Associated Press

У ніч проти 24 січня російські війська завдали удару «Шахедами» по Харкову, внаслідок чого на даний момент відомо про 27 постраждалих.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Харків збільшилася до 27 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу», — зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня російські війська завдали удару «Шахедами» по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що під ударом перебували два райони — Індустріальний та Немішлянський. Там горіли квартири у багатоповерхівках, руйнуванням зазнали гуртожиток із переселенцями, лікарня та пологовий будинок.

Також зафіксовано влучення «Шахеда» до приватного будинку у Немишлянському районі. Терехов зазначив, що внаслідок обстрілу постраждала власниця житла. Крім цього, пошкоджено багато сусідніх будинків.

