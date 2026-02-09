- Дата публікації
Пекельна ніч в Одесі: стало відомо про наслідки атаки (фото)
Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками: пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі, є загиблий.
Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками в ніч проти 9 лютого. Загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них — 19-річна дівчина.
Про наслідки атаки по відомив очільник МВА Сергій Лисак.
«У Приморському районі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, у житлових будинках постраждала 21 квартира. Вибуховою хвилею вибито 39 вікон безпосередньо у квартирах та 18 — у місцях загального користування. Вогнем знищено 2 автомобілі, ще 6 — пошкоджено уламками», — зазначив він.
Комунальні служби з ночі ліквідовують наслідки: закривають віконні отвори плівкою та прибирають території.
Нагадаємо, в Одесі в ніч проти 9 лютого російські ударні безпілотники типу «Shahed» завдали чергового удару по місту. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, комунальні об’єкти та автомобілі, сталася пожежа на даху багатоповерхівки та пошкоджено газопровід.