Пекельна ніч в Одесі: стало відомо про наслідки атаки (фото)

Наслідки атаки / © ДСНС

Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками в ніч проти 9 лютого. Загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них — 19-річна дівчина.

Про наслідки атаки по відомив очільник МВА Сергій Лисак.

«У Приморському районі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, у житлових будинках постраждала 21 квартира. Вибуховою хвилею вибито 39 вікон безпосередньо у квартирах та 18 — у місцях загального користування. Вогнем знищено 2 автомобілі, ще 6 — пошкоджено уламками», — зазначив він.

Комунальні служби з ночі ліквідовують наслідки: закривають віконні отвори плівкою та прибирають території.

Нагадаємо, в Одесі в ніч проти 9 лютого російські ударні безпілотники типу «Shahed» завдали чергового удару по місту. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, комунальні об’єкти та автомобілі, сталася пожежа на даху багатоповерхівки та пошкоджено газопровід.