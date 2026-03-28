Пекельна ніч в Одесі: є загиблий, постраждалі та руйнування
За даними влади, серед постраждалих є дитина.
Росіяни влаштували повітряну атаку по Одесі. За останніми даними, є загиблий та понад 10 постраждалих.
Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак.
«У лікарні померла одна людина. Загалом постраждало 11 осіб, серед яких одна дитина. Усім пораненим надається необхідна медична допомога», — зазначив він.
Ситуація у місті:
Зафіксовано влучання в дах будівлі одного з пологових будинків, у Приморському районі маємо значні пошкодження житлового фонду.
У багатоповерхівках зафіксовано руйнування балконів, пошкодження скління та загорання на верхніх поверхах.
У приватному секторі сталося загорання житлових будинків, пожежі ліквідовано. Пошкоджено понад 10 автомобілів.
У Хаджибейському районі зафіксовано загорання квартир та даху п’ятиповерхівки.
У Київському районі пошкоджено нежитлові будівлі та вибито вікна у житлових будинках.
Раніше повідомлялося, що Одеса перебувала під масованою атакою. Повідомлялось про влучання.