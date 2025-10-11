Пекельна ніч в Одесі - з'явилися фото наслідків масованої атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Уночі, 11 жовтня, росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками — пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили у ДСНС.

«Унаслідок влучань спалахнули пожежі енергетичної інфраструктури та 3-поверхової будівлі готельно-ресторанного комплексу. Вогнеборці врятували 2 осіб та оперативно ліквідували загорання. Постраждала 1 особа», — йдеться у повідомленні.

Також зазнали ушкоджень 3 житлові будинки.

«Рятувальники ДСНС та ремонтні бригади негайно приступили до роботи, як дозволила безпекова ситуація. Енергетики докладають максимум зусиль для повного відновлення енергопостачання. Критичну інфраструктуру оперативно заживлено від генераторів», — додали своєю чергою в ОВА.

Наслідки атаки / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 11 жовтня російська армія запустила по Україні 78 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та інших типів. Українська ППО знешкодила 54 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.