На українців чекає несподівана зміна погоди: прогноз на тиждень

Собака у авто / © Pixabay

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У вівторок, 8 липня, в Україні збережеться спекотна погода — температура повітря протягом дня сягатиме +30…+33°, а на півдні та в центрі місцями стовпчики термометрів піднімуться до +34…+36°.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

За її словами, загалом по країні переважатиме суха погода, однак не всюди. Атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном, на ім’я Gabriel, принесе грозові дощі у західні області. Удень або ввечері опади з грозами можуть дійти і до півночі, а також Вінниччини та Черкащини.

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У Києві 8 липня теж буде спекотно — до +31…+33°. Втім, можливе короткочасне полегшення у другій половині дня: очікується дощ із грозою. Через сильну спеку й температурні контрасти на висотах, зливи можуть бути раптовими й потужними, зі шквалистим вітром. Будьте обережні!

Уже в середу, 9 липня, спека почне слабшати — передусім у західних областях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деяким областям України може загрожувати посуха у липні через те, що кількість опадів очікується меншою, ніж зазвичай.