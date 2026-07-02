Пекельна спека нарешті відступає: скільки триватиме похолодання з дощами і грозами

Собака. / © Associated Press

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Після сильної спеки до України йде різка зміна погоди. Вже від 3 липня, центральними областями проходитиме активний атмосферний фронт, який принесе суттєве погіршення погодних умов.

Про це повідомив очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постигань.

«Інтенсивна спека рідко завершується спокійно. 3 липня центральні області перетинатиме активний холодний атмосферний фронт. Це зумовить зіткнення двох різних за властивостями повітряних мас: розпеченої африканської та прохолодної нестійкої з акваторії Північного моря», — розповів синоптик.

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З його слів, холодне повітря вже наближається до України. Зіткнення розпеченого африканського повітря з прохолодними повітряними масами з боку Північного моря спричинить грозові дощі, шквали швидкістю 17–22 м/с, а в окремих районах можливе випадіння граду.

«Раніше синоптики часто використовувався термін „різка зміна погоди“, коли температура повітря знижується на 10 градусів і більше за короткий проміжок часу. Саме такий різкий і відчутний температурний перепад прогнозуємо вже у п’ятницю», — додав Постригань.

Він наголосив, що за попередніми прогностичними даними, щонайменше на тиждень спека полишить країну.

Погода в Україні 3 липня

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 3 липня через діяльність холодного атмосферного фронту практично повсюди в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Опадів не буде лише на сході.

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На заході, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій областях максимальна температура повітря опуститься до +24-29°. Решта території України ще належатиме спекотній повітряній масі — там очікується від +30° до +34°.

У Києві через діяльність холодного атмосферного фронту пройдуть короткочасні грозові дощі, а також можливі шквали. Температура повітря опуститься до +27°. Надалі — у столиці стане ще свіжіше.

Як повідомлялося, на Європу суне чергова хвиля рекордної спеки. Синоптики прогнозують, що на початку липня термометри покажуть екстремальні позначки на півдні Португалії та Іспанії (42–43°C), а також майже по всій Франції (38–42°C). Нове потепління зачепить і Польщу, де спочатку температура підніметься на сході до 30°C, а згодом почне стрімко зростати по всій території.

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