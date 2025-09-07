Пекельне літо на фронті: яких втрат зазнала російська армія за три місяці

Російська армія втратила понад 94 тисячі осіб протягом літа 2025 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Протягом літа 2025 року російські війська зазнали колосальних втрат на фронті в Україні. Вони втратили десятки тисяч особового складу та тисячі одиниць військової техніки. Втім попри втрати інтенсивність боєзіткнень на фронті не зменшувалась.

Про це йдеться в інфографіці Telegram-каналу UA War Infographics з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ, Повітряних Сил ЗСУ та ресурсу alerts.in.ua.

«За одне лише літо 2025 росіяни втратили понад 94 тисячі людей та 32 000 одиниць техніки. Вони не зменшували інтенсивності бойових дій та масштабу ракетного і дронового терору України», — зазначається у публікації.

Втрати російської армії та інтенсивність боїв

За три місяці літа загальні втрати особового складу противника сягнули 94 430 осіб. Найбільш інтенсивним місяцем став липень, коли росіяни втратили 33 220 військових, тоді як у червні — 32 420, а в серпні — 28 790. Окрім того, втрати техніки за літо склали 32 176 одиниць. Найбільші втрати техніки були зафіксовані у серпні — 11 443 одиниці.

Загальна кількість бойових зіткнень за літо 2025 року склала 15 854. Щомісяця цей показник був стабільно високим: у червні — 5 304, у липні — 5 523, у серпні — 5 027.

Ракетний та дроновий терор: підсумки протиповітряної оборони

За даними інфографіки, протягом літа 2025 року Росія випустила по Україні 592 ракети, з яких 384 було збито. У червні було випущено 238 ракет (збито 162), у липні — 198 (збито 116), а в серпні — 156 (збито 106).

Масштаби дронового терору були значно більшими: загалом за три місяці Росія запустила 16 115 ударних дронів, з яких 9 692 вдалося знищити. Найбільша кількість дронів була запущена у липні — 6 545, тоді як у червні — 5 438, а у серпні — 4 132.

Загальна кількість повітряних тривог, що пролунали в Україні за літо, сягнула 4 350.

Втрати РФ за літо 2025. Джерело: UA War Infographics

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про три основні цілі ворога на осінь. Російські війська отримали наказ вийти на контроль Покровсько-Мирноградської агломерації.