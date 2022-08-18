Пекельні дні для ворога: Федоров розповів про потужні вибухи в Мелітополі

Останнім часом окупованому Мелітополі та в Мелітопольському районі почастішали випадки вибухів.
Міський голова Іван Федоров називає останні два тижні пекельними для ворогів. Адже практично щодня лунають вибухи в місцях дислокації ворожої техніки та складів боєприпасів армії країни-агресорки Росії.
Про це в ефірі телемарафону розповів мер.
Лише напередодні, 17 серпня, в Мелітополі пролунав гучний вибух. Після цього окупанти повністю заблокували виїзд з міста.
"Вибух пролунав поблизу рашистської комендатури. Одразу вони перекрили весь квартал. Сьогодні ми не можемо чітко сказати, скільки є вбитих і поранених ворогів", - каже Федоров.
Крім того, вчора пролунав гучний вибух в Кирилівці. Зі слів мера, за неофіційними даними, це був склад боєприпасів, який розташовувався на узбережжі Азовського моря.
Як повідомлялося, днями у Мелітополі сталося кілька вибухів. Зокрема, один - у центрі міста, де була розміщена одна з комендатур окупантів. Псля цього росіяни заблокували виїзд з міста. А на в’їзді проводять тотальну фільтрацію, яка доходить навіть до того, що чоловіків роздягають для огляду.
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