Пекельні гойдалки: Покровськ перетворився на «сіру зону» — оглядач

Покровськ / © Getty Images

У Покровську тривають запеклі бої. Місто де-факто не контролюється ані ворогом, ані Силами оборони України. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, зараз бої йдуть за одну велику «сіру зону». Логістика існує як у наших військових, так і в окупантів, але залежить від конкретних позицій.

«У ворога зараз є понад півтора десятка позицій, які знаходяться в оточенні. Кількість наших позицій у такому ж стані не коментую, але їх менше», — зазначив Мирошников.

Він додав, що приватні та багатоквартирні будинки, де засіли невеликі групи — по одному-двох військових з обох сторін — не враховуються, адже «це там скрізь».

Найважчою для окупантів залишається північ від залізниці — вони там відрізані від логістики, і українські бійці поступово їх підтискають. Натомість на півдні від залізниці ситуація складніша для наших захисників.

«Але тут слід зазначити дуже гарну роботу ДШВ, ССО та штурмових підрозділів, які постійно роблять коридори та тиснуть окупантів з флангів», — наголосив оглядач.

Мирошников порівняв ситуацію в Покровську з Бахмутом, зауваживши, що «Покровськ за сенсом може і буде другим Бахмутом, але за змістом — точно ні».

«У Бахмуті не було контрольованого хаосу з обидвох боків. У Покровську — є. Єдиний ризик — це дружній вогонь. Ворог, до того ж не гребує перевдягатися у цивільне або у форму ЗСУ», — пояснив він.

Військовий оглядач також підкреслив, що в місті залишається близько тисячі цивільних, що ще більше ускладнює роботу Сил оборони.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, навіщо Путіну потрібне швидке захоплення Покровська. За його словами, це дозволить Москві просувати пропагандистський наратив про нібито неминуче захоплення всього Донбасу та тиснути на Захід, щоб той змусив Україну піти на поступки.