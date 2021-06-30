"Пекельний біль терпіла усю ніч": у Марганці медики відмовилися надавати допомогу дівчині, якій комаха залізла у вухо

Дівчину-підлітка навіть не оглянули медики і відправили з лікарні.

У Марганці медики лікарні відмовилися надавати допомогу дівчині, якій у вухо залізла комаха. Вони її навіть не оглянули і випроводили з лікарні.

Про це в соцмережі розповіла сестра постраждалої дівчини Катерина.

"Вчора 29 червня, з нами трапився не дуже приємний інцидент. Сестрі у вухо заліз якийсь павучок або жучок. Оскільки це сталося после 16:00 ми зателефонували лору, але його не було в місті -

лор в міській поліклініці приїжджає із Запоріжжя і працює з 8-12. Швидку викликати не стали і поїхали на санпропускник, де повинні були надати першу медичну допомогу. У підсумку: ніхто нічого не зробив, навіть вухо не подивилися. Медики санперепускник зателефонували хірургу, він сказав -це не мої проблеми, звертайтеся до сімейного лікаря або їдьте в Нікополь", - розповідає про лікарський пінг-понг дівчина.

Вона висловила обурення такими діями медиків, оскільки у всіх різний фінансовий стан, і не всі можуть поїхати в Нікополь, до якого від Марганця близько 30 км.

"Нехай із тими грошима, але чисто по-людськи можна було надати першу медичну допомогу, хоча б промити вухо шприцем? Цей пекельний біль, дівчинка терпіла всю ніч. Добре, що до сімейного лікаря змогли пізніше додзвонитися, і вона розповіла, які краплі взяти, що б ця живність задихнулася і не пошкодила барабанну перетинку. А якби це був не підліток, а маленька дитина, вони б теж не надали б допомогу? Будь ласка, зверніть увагу на нашу медицину, якщо нам не можуть надати першу медичну допомогу, то що буде далі?", - звернулася у соцмережі Катерина.

Користувачі заходилися ділитися своїми сумними історіями ненадалння медичної допомоги.

Моєму татові (80 років) в око потрапило сміття. Ми приїхали в лікарню у нас окуліста "заміщає" лікар-хірург і графік у нього до 13.00. Ми з батьком зайшли в 13:07 на що отримали відповідь "моя зміна закінчилася, їдьте до Нікополя".

Я з донькою до неї одного разу потрапила на прийом (сезон грипу був тоді), у дитини була висока температура 3-й день, коли ми зайшли в кабінет, то з виразу обличчя вже було видно, людина незадоволена чимось. Після цього я ходжу з дитиною тільки до платного лікаря, хоч і платиш, але ставлення інше зовсім і лікування призначалося адекватне.

В наш час все залежить від совісті лікаря, якщо він лікар від Бога, то ніколи не відмовить хворому в консультації (навіть якщо його робочий час закінчено, він може дати рекомендацію що робити, щоб полегшити біль хворого) . Але, на жаль, хороших лікарів дуже мало, зараз більше таких, яким цікаві тільки гроші.

Нагадаємо, що у Кривому Розі зчинився скандал через те, що 17-річному підліткові, якого збила маршрутка і який перебував у вкрай важкому стані, відмовили у наданні екстреної медичної допомоги.

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