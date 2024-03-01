Пекельний вечір для окупантів: які наслідки “бавовни” у Маріуполі

Об’єкти ворога на ТОТ завжди стають ціллю наших партизанів та ЗСУ.
Вечір 29 лютого видався напрочуд “пекельним” для окупантів у Маріуполі. Серйозний “приліт” зафіксували по місцю базування ворога між вул. Тополіна та проймою річки Кальчик.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“Чекаємо на версію “горел камыш, деревья гнулись” від росіян”, — зауважив Андрющенко.
Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа. Гасити її росіяни не поспішали.
Згодом Андрющенко розповів про наслідки “бавовни”.
“Підтверджуємо збиття “кари небесної” базуванням окупанта на північному — заході в напряму с. Старий Крим / Каменське / Кальчик. Мінус склад БК”, — написав він.
Крім того, додав радни мера, на місце виїхало дві “швидкі”, тоді як у місті працює всього 10.
“З огляду на задіяну кількість та швидкість, окупанту поплохело геть. З пораненими в лікарні Маріуполя швидки не повертались. Судячи за все, пакували на місці. Построєніє?”, — іронічно підсумував він.
Нагадаємо, у Маріуполі підірвалися російські інженери.
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