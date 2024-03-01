Пекельний вечір для окупантів: які наслідки “бавовни” у Маріуполі

Об’єкти ворога на ТОТ завжди стають ціллю наших партизанів та ЗСУ.

Вечір 29 лютого видався напрочуд “пекельним” для окупантів у Маріуполі. Серйозний “приліт” зафіксували по місцю базування ворога між вул. Тополіна та проймою річки Кальчик.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Бавовна” у Маріуполі / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

“Чекаємо на версію “горел камыш, деревья гнулись” від росіян”, — зауважив Андрющенко.

Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа. Гасити її росіяни не поспішали.

Згодом Андрющенко розповів про наслідки “бавовни”.

“Підтверджуємо збиття “кари небесної” базуванням окупанта на північному — заході в напряму с. Старий Крим / Каменське / Кальчик. Мінус склад БК”, — написав він.

Крім того, додав радни мера, на місце виїхало дві “швидкі”, тоді як у місті працює всього 10.

“З огляду на задіяну кількість та швидкість, окупанту поплохело геть. З пораненими в лікарні Маріуполя швидки не повертались. Судячи за все, пакували на місці. Построєніє?”, — іронічно підсумував він.

Нагадаємо, у Маріуполі підірвалися російські інженери.

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