Пекло у Бахмуті, ППО проти терору Росії та українська формула миру: головне із вечірнього звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив про головні теми чергового засідання Ставки Верховного головнокомандувача та заявив, що особисто займається питанням передання Україні сучасних систем ППО, що можуть підсилити захист від російських ракетних атак.

Про це йшлося в зверненні глави держави 18 грудня.

"ППО – постійний пріоритет Ставки, і я ще раз підкреслюю це...", – заявив Зеленський.



Він вкотре звернувся до союзників.

"Шановні партнери! Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору. Це буде один із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів", – закликав президент.

Також, за словами Зеленського, під час засідання Ставки командування України дуже детально розглянуло ситуацію на Донеччині та Луганщині. Бахмут – місто, яке знищують окупанти своїми ударами, однак воно стоїть і тримається.

"Бахмутський напрямок – ключове. Місто тримаємо, хоч окупанти роблять усе, щоб там не залишилося жодної цілої стіни", – сказав Зеленський.

Глава держави також наголосив на українській формулі миру.

"Це десять чітких пунктів, які здатні створити нову архітектуру безпеки – глобально важливу. Те, що поверне свободу всій нашій, українській землі, усім нашим людям. І те, що буде слугувати гарантіями свободи й безпеки іншим народам. Причому не якщо, а коли спрацює для українців", – зазначив він.

Зеленський закликав партнерів "проявляти своє лідерство в гарантуванні миру так само, як зараз проявляється лідерство різних країн і різних державних діячів у захисті свободи".

"Ми боремося разом за Україну, за цінності, що об’єднують Європу й демократичний світ, за глобальну цінність життя. За все те, що Росія намагається зруйнувати. Це непросто, це важко, але я впевнений: ми витягнемо всі разом, і агресія Росії зазнає краху. І так, щоб усі інші потенційні агресори світу не наважувалися повторити те, що робить рашизм", – сказав президент.

Зазначимо, що під час засідання Ставки учасники обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергосистемі України.

Додамо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив: Росія накопичує людей і зброю для нового наступу.

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