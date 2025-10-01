ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
498
1 хв

Пекло у Харкові: що відомо про нічний удар РФ по місту

Унаслідок нічного удару РФ по Харкову поранені щонайменше шестеро осіб. Також у місті зафіксовані масштабні руйнування та пожежі.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки

У ніч проти 1 жовтня російські окупанти масовано атакували Харків авіабомбами.

Про наслідки повідомив мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог атакував Харків та передмістя. За попередньою інформацією, по Київському району було завдано удар КАБом. Також було зафіксовано пуски „балістики“, — зазначив Синєгубов.

За даними Ігоря Терехова, внаслідок влучань по Салтівському та Київському районах зафіксовані руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі.

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

«Також пожежа на одному із міських ринків, зафіксована сильна пожежа на території гаражного кооперативу», — додав мер Харкова.

Станом на четверту годину ранку було відомо про щонайменше шістьох постраждалих. Чотири з них — 80-річна жінка, 34-річний, 25-річний та 27-річний чоловіки — шпиталізовані з вибуховими пораненнями, ще одному 21-річному чоловікові надали допомогу на місці.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 1 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Тоді повідомлялося, що постраждали п’ятеро осіб.

