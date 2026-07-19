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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5978
Час на прочитання
1 хв

Пекло у Києві після масованого обстрілу: ракета влучила в підземний перехід, а прапор вцілів після атаки

У столиці зафіксовано руйнування та пожежі одразу в п’яти районах. Служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Київ пережив атаку

Київ пережив атаку

У ніч проти неділі, 19 липня, РФ масовано атакувала Київ балістичними ракетами. Падіння уламків та пожежі зафіксовані у Деснянському, Дніпровському, Шевченківському, Святошинському та Солом’янському районах. Щонайменше одна людина загинула, ще 15 — поранені.

Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна повідомила, що столиця оговтується від удару.

Одна з ракет влучила просто в підземний перехід.

Вибуховою хвилею також був пошкоджений наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська». Зараз вона тимчасово зачинена — поїзди «зеленої» гілки прямують повз станцію без зупинки. Фахівці вже працюють над відновленням її роботи.

Наслідки атаки / © Суспільне

Наслідки атаки / © Суспільне

Люди зрання оглядають наслідки удару по місцевому ринку. Одна з жінок показала прапор України, що вцілив під час атаки.

Наслідки атаки / © Associated Press

Наслідки атаки / © Associated Press

Атака по Києву 19 липня — що відомо

Тривогу у Києві оголосили приблизно о 1:21. Одразу ж після цього Повітряні сили повідомили про рух балістики через Сумщину. Згодом з’явилася інформація про рух кількох ракет у напрямку столиці.

За даними моніторингових ресурсів, упродовж приблизно 40 хвилин Росія випустила по Києву близько 40 балістичних ракет типів «Іскандер-М», «Циркон» та С-400. Це найбільша кількість балістичних ракет, застосованих проти столиці за весь час повномасштабної війни.

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Дата публікації
Кількість переглядів
5978
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