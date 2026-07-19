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Пекло у Києві після масованого обстрілу: ракета влучила в підземний перехід, а прапор вцілів після атаки
У столиці зафіксовано руйнування та пожежі одразу в п’яти районах. Служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів.
У ніч проти неділі, 19 липня, РФ масовано атакувала Київ балістичними ракетами. Падіння уламків та пожежі зафіксовані у Деснянському, Дніпровському, Шевченківському, Святошинському та Солом’янському районах. Щонайменше одна людина загинула, ще 15 — поранені.
Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна повідомила, що столиця оговтується від удару.
Одна з ракет влучила просто в підземний перехід.
Вибуховою хвилею також був пошкоджений наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська». Зараз вона тимчасово зачинена — поїзди «зеленої» гілки прямують повз станцію без зупинки. Фахівці вже працюють над відновленням її роботи.
Люди зрання оглядають наслідки удару по місцевому ринку. Одна з жінок показала прапор України, що вцілив під час атаки.
Атака по Києву 19 липня — що відомо
Тривогу у Києві оголосили приблизно о 1:21. Одразу ж після цього Повітряні сили повідомили про рух балістики через Сумщину. Згодом з’явилася інформація про рух кількох ракет у напрямку столиці.
За даними моніторингових ресурсів, упродовж приблизно 40 хвилин Росія випустила по Києву близько 40 балістичних ракет типів «Іскандер-М», «Циркон» та С-400. Це найбільша кількість балістичних ракет, застосованих проти столиці за весь час повномасштабної війни.