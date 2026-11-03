Пенсія після смерті чоловіка: як вдові отримати 50% або 100% його виплат

Від 50% до 100%: хто із жінок може оформити пенсію померлого чоловіка

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Після смерті чоловіка дружина за певних умов може перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду.

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Хто зможе отримувати пенсію після смерті годувальника

Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сім’ї померлого, які перебували на його утриманні та відповідають вимогам законодавства.

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Зокрема, дружина може претендувати на таку виплату, якщо вона досягла пенсійного віку або має інвалідність. Водночас враховується страховий стаж померлого чоловіка, необхідний для призначення пенсії.

Окреме право на виплату передбачене для непрацюючих членів сім’ї, які доглядають за дитиною померлого годувальника віком до восьми років.

Скільки платитимуть

Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника розраховують на основі пенсії за віком, яку обчислюють для померлого з урахуванням його страхового стажу та заробітку.

Відповідно до законодавства, передбачені такі виплати:

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50% пенсії померлого — якщо право на виплату має один непрацездатний член сім’ї;

100% пенсії померлого — якщо право на неї мають двоє або більше непрацездатних членів сім’ї. Цю суму розподіляють між ними порівну.

Жінка, яка вже отримує пенсію за віком або по інвалідності, може розглянути можливість переходу на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Однак такий перехід не гарантує збільшення виплат, попереджають у Пенсійному фонді.

Тому перед поданням заяви варто звернутися до Пенсійного фонду, щоб фахівці перевірили право на призначення іншого виду пенсії та розрахували її можливий розмір.

Як оформити пенсію після смерті чоловіка

Для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Зробити це можна двома способами:

Особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду.

Подати заяву через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Важливо врахувати строки звернення.

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Якщо вдова подасть заяву протягом 12 місяців від дня смерті чоловіка, пенсію призначать із дня, наступного за днем його смерті.

Якщо цей термін минув, виплату призначатимуть із дня звернення до Пенсійного фонду.

Водночас законодавство не встановлює обмеження, за яким звернутися за такою пенсією можна лише протягом певної кількості років після смерті чоловіка. Тому вдова може оформити її і за багато років пізніше, якщо відповідає встановленим вимогам.

Для тих, хто досяг пенсійного віку та має необхідний страховий стаж, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається довічно. В інших випадках тривалість виплат залежить від періоду, протягом якого людина вважається непрацездатною.

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