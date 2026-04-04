Пенсія у 50 років: хто може піти та які документи треба зібрати

Пенсія

Реклама

В Україні законодавством передбачено перелік громадян, які можуть вийти на пенсію раніше встановленого віку. До цієї категорії, зокрема, належать батьки дітей з інвалідністю з дитинства.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Жінка, яка виховувала таку дитину до досягнення нею шестирічного віку, має право оформити пенсію вже після 50 років, якщо її страховий стаж становить не менше 15 років.

Реклама

Чоловік у подібній ситуації може претендувати на пенсію з 55 років за наявності щонайменше 20 років страхового стажу. Якщо саме батько звертається за призначенням виплат, необхідно додатково надати письмову згоду матері або документи, що підтверджують її відсутність (наприклад, свідоцтво про смерть чи рішення суду).

Подати документи на дострокову пенсію дозволяється за один місяць до досягнення відповідного віку. Це можна зробити особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або дистанційно — через офіційний вебпортал електронних послуг.

Для оформлення пенсії знадобляться такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

свідоцтво про народження дитини;

підтвердження факту виховання дитини до шести років;

документи, що засвідчують страховий стаж (наприклад, трудова книжка, диплом, інші підтвердження);

свідоцтво про шлюб (якщо змінювалося прізвище);

документи про встановлення інвалідності з дитинства (висновки МСЕК, медичні довідки тощо);

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за потреби);

банківські реквізити для виплат;

фотокартка для пенсійного посвідчення.

У разі подання заявки онлайн потрібно мати кваліфікований електронний підпис, а також підготувати якісні скан-копії всіх необхідних документів для завантаження в систему.

Пенсія 2026 в Україні — останні новини

Зазначимо, що українці можуть отримувати пенсію або через банки, або через відділення поштового зв’язку. Дедалі більше пенсіонерів обирають банки та отримання грошей на картки. Кошти на банківські рахунки зараховуються не пізніше наступного банківського дня після фінансування. Пенсіонер може одержати виплати у будь-якому відділенні свого банку, а також у мережу банкоматів різних фінустанов.

Реклама

«На відміну від „поштових“, „банківські“ гроші після надходження на рахунок перебувають у постійному доступі для отримання. При цьому можна знімати як всю зараховану суму пенсії, так і її частину», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, банківською карткою можна розраховуватися в магазинах і аптеках, оплачувати комунальні послуги без комісії та контролювати витрати через SMS-сповіщення. Водночас пенсіонер має право у будь-який момент змінити банк або обрати інший спосіб отримання виплат.

Нагадаємо, 2026 року громадяни повинні повідомляти Пенсійний фонд України (ПФУ) у разі зміни персональних даних. Якщо цієї вимоги не дотриматися, можуть виникнути затримки у виплатах, технічне блокування нарахування коштів, а іноді й вимога повернути переплату.

Всі пенсійні справи прив’язані до ідентифікаторів у реєстрах (паспортна інформація/ID, ідентифікаційний код, прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання). У разі розбіжностей в інформації у реєстрах система буде вимагати надати підтвердження. Електронні пенсійні справи та документообіг ПФУ залежать від актуальності даних.

Реклама

Громадяни можуть самі оновити дані, передавши їх до відділень ПФУ. Подати запит дистанційно можна через власний е-кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.