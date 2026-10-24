Пенсія у потрійному розмірі: хто має право на виплати та як їх оформити

Пенсії в Україні / © ТСН

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Окремі категорії громадян мають право на державну гарантію, за якою мінімальний розмір пенсії становить три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 7 785 грн.

У Пенсійному фонді України роз’яснили, хто може претендувати на таку виплату, які вимоги встановлено до віку та страхового стажу і які документи необхідно подати для її оформлення.

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Кому гарантують мінімальну пенсію у потрійному розмірі

Як повідомляє Пенсійний фонд України, відповідні гарантії передбачені законом «Про підвищення престижності шахтарської праці». Вони поширюються на визначені категорії працівників гірничої галузі, а також членів їхніх родин.

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Зокрема, право на відповідні пенсійні гарантії мають:

працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб і формувань у вугільній промисловості, зайняті на роботах за Списком № 1;

гірники, які видобували вугілля, залізну руду, озокерит, уранові, марганцеві, магнієві, калієво-магнієві, кольорові та рідкісні руди;

працівники шахтобудівних підприємств, які виконували підземні роботи, передбачені Списком № 1;

члени сімей працівників зазначених категорій.

Водночас для призначення пенсії на пільгових умовах необхідно підтвердити відповідний характер роботи та наявність установленого законом страхового стажу.

Які вимоги встановлено до віку та стажу

Для працівників, які повний робочий день виконували підземні роботи або працювали в особливо важких і шкідливих умовах, право на пенсію за віком на пільгових умовах залежить від віку, страхового стажу та тривалості роботи за відповідною професією.

Для чоловіків передбачено такі вимоги:

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досягнення 50-річного віку;

щонайменше 25 років страхового стажу;

не менш ніж 10 років роботи на відповідних підземних роботах або у шкідливих і важких умовах.

Для жінок необхідно:

досягти 50 років;

мати не менш ніж 20 років страхового стажу;

відпрацювати щонайменше 7 років і 6 місяців на роботах, які дають право на пільгову пенсію.

При цьому професія або посада працівника має бути передбачена Списком №1, а відповідність умов праці встановленим вимогам повинна підтверджуватися результатами атестації робочих місць.

Окремі правила діють для працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах із видобування вугілля та інших корисних копалин, а також на будівництві шахт і рудників. За наявності понад 25 років відповідного стажу вони можуть отримати пенсію незалежно від віку.

Для представників окремих основних шахтарських професій вимоги щодо стажу відрізняються. Зокрема, робітникам очисного вибою, прохідникам, вибійникам на відбійних молотках і машиністам гірничих виймальних машин пенсійні гарантії передбачені за наявності щонайменше 20 років відповідної роботи.

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Який розмір пенсії мають отримувати шахтарі

Згідно з роз’ясненням ПФУ, мінімальна пенсійна гарантія для працівників, які мають необхідний підземний стаж, становить не менше трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 грн. Відповідно, гарантований мінімальний розмір пенсії для осіб, на яких поширюється ця норма, дорівнює 7 785 грн.

Водночас загальний розмір пенсії шахтаря має обчислюватися з урахуванням установлених законом правил. Зокрема, він повинен становити 80% середньомісячного заробітку, з якого розраховується пенсія, але не бути нижчим за передбачену державою мінімальну гарантію.

Якщо обчислена виплата виявиться меншою за встановлений мінімум, Пенсійний фонд має забезпечити доплату до гарантованого розміру за наявності законних підстав для її призначення.

Тому шахтарям, які вже отримують пенсію, варто перевірити, чи враховано під час її обчислення весь пільговий стаж і чи відповідає виплата встановленим гарантіям. Якщо пенсія нижча за належний розмір, можна звернутися до ПФУ із заявою про перевірку правильності нарахування та перерахунок.

Як оформити шахтарську пенсію та які документи потрібні

Для призначення пенсії громадяни можуть звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Подати заяву можна особисто або скористатися доступними дистанційними способами оформлення пенсії.

Для розгляду заяви необхідно підготувати документи, які підтверджують особу, страховий стаж, пільговий характер роботи та відомості про заробіток.

Основний перелік документів включає:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку або інші документи, що підтверджують страховий стаж;

пільгову довідку з підприємства про характер і період виконання робіт, які дають право на відповідну пенсію;

документи про заробітну плату, якщо вони потрібні для обчислення пенсії;

диплом про освіту та/або військовий квиток — за необхідності підтвердження відповідних періодів.

Залежно від конкретної ситуації Пенсійний фонд може потребувати додаткові документи для підтвердження стажу, професії або інших обставин, що впливають на право на пільгову пенсію.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, в Україні пенсію можуть зменшити на 20–75% або навіть зобов’язати пенсіонера повернути частину вже отриманих виплат. Такі випадки передбачені законодавством і залежать від конкретних обставин. Зокрема, через переплати або наявності виконавчих документів.

Частина українських пенсіонерів отримує невеликі виплати, але держава передбачила для них різні доплати. Деякі надбавки нараховують автоматично, а для оформлення інших потрібно збирати документи та подавати заяву.

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