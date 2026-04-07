Пенсія в кілька кліків: покрокова інструкція, як оформити виплати онлайн за допомогою "Дія.Підпис"

Дія у смартфоні / © Державна податкова служба України/Facebook

Українцям більше не обов’язково відвідувати сервісні центри Пенсійного фонду, щоб подати заяву на призначення виплат. Завдяки інтеграції державних сервісів зробити це можна дистанційно через вебпортал ПФУ.

Пенсійний фонд України розробив детальну інструкцію, як скористатися послугою за допомогою смартфона та «Дія.Підпис».

1. У правому верхньому куті натискаємо кнопку «Вхід» та обираємо опцію увійти до системи через «Дія.Підпис». Натискаємо «Отримати код для входу».

2. Скануємо QR-код, що з’явиться на екрані, за допомогою опції сканування QR-коду в застосунку «Дія». Для цього входимо у застосунок «Дія» на телефоні, натискаємо «Сканувати QR-код» та наводимо сканер на квадрат з QR-кодом.

3. На телефоні натискаємо кнопку «Підтвердити», підтверджуємо свою особу через перевірку за фото, керуючись підказками телефона, та натискаємо «Далі».

4. Вводимо на телефоні п’ятизначний код для накладання «Дія.Підпис».

5. Вхід в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України буде виконано автоматично.

6. У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обираємо «Заяву на призначення пенсії».

7. Обираємо необхідний вид пенсії.

8. Заповнюємо необхідні атрибути звернення.

9. Відповідаємо на запитання в анкеті-опитуванні для «заповнення атрибутів звернення», натискаючи кнопку «Продовжити».

10. Прикріпляємо сканкопії документів та формуємо заяву.

11. Після перевірки заповнених даних натискаємо кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

Статус вашого звернення можна відстежувати у розділі «Мої звернення» в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Результат розгляду зазвичай надходить протягом 10 робочих днів.

Раніше ми писали про те, що українці можуть отримувати пенсію або через банки, або через відділення поштового зв’язку. Дедалі більше пенсіонерів обирають банки та отримання грошей на картки. Кошти на банківські рахунки зараховуються не пізніше наступного банківського дня після фінансування.