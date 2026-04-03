Пенсія в Україні: як змінити реквізити для виплат онлайн

Українці продовжують отримувати пенсії

Реклама

Отримувач державної виплати може перевести пенсію з пошти на банк, або замінити банк онлайн.

Про це повідомили у ПФУ.

Як зміни реквізити для виплати пенсії онлайн

На вебпорталі ПФУ у правому верхньому кутку екрана натиснути кнопку «Вхід» та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Щодо пенсійного забезпечення» вибрати опцію «Внесення змін до пенсійної справи».

У вікні, що відкриється, із переліку заяв обрати опцію «Заява про зміну способу виплати пенсії (у разі зміни способу виплати — з пошти на банк або зміни банківських реквізитів)».

Заповнити поля заяви, позначені зірочкою «*». Важливо: номер банківського рахунку вказується в міжнародному форматі IBAN, який складається з 29 цифр та літер.

Завантажити заздалегідь відскановані документи (паспорт заявника; ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення тощо) скориставшись кнопкою «Додати файл». Надати згоду на передачу та обробку персональних даних і підтвердити (поставивши відповідні позначки), що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Фонду про зміни, що можуть впливати на пенсійне забезпечення. Натиснути «Сформувати заяву».

Перевірити дані сформованої заяви та підписати її за допомогою КЕП, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

У квітні 2026 року в Україні проведуть перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), під цю категорію підпадає приблизно 650 тисяч осіб — це кожен четвертий працюючий пенсіонер. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, наступний автоматичний перерахунок доведеться чекати до квітня 2027 року.

Реклама

Для всіх інших категорій пенсіонерів у квітні суттєвих змін не передбачено, окрім тих, хто досяг певного «ювілейного» віку.

Крім того, 2026 року громадяни мають повідомляти Пенсійний фонд України (ПФУ) у разі зміни персональних даних. Якщо цієї вимоги не дотриматися, можуть виникнути затримки у виплатах, технічне блокування нарахування коштів, а іноді й вимога повернути переплату.

У разі розбіжностей в інформації у реєстрах система буде вимагати надати підтвердження. Електронні пенсійні справи та документообіг ПФУ залежать від актуальності даних.