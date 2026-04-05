Пенсія в Україні: оновіть ці дані, щоб не залишитися без грошей

2026 року громадяни повинні повідомляти Пенсійний фонд України (ПФУ) у разі зміни персональних даних. Якщо цієї вимоги не дотриматися, можуть виникнути затримки у виплатах, технічне блокування нарахування коштів, а іноді й вимога повернути переплату.

Про це нагадали у ПФУ.

Всі пенсійні справи прив’язані до ідентифікаторів у реєстрах (паспортна інформація/ID, ідентифікаційний код, прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання).

У разі розбіжностей в інформації у реєстрах система буде вимагати надати підтвердження. Електронні пенсійні справи та документообіг ПФУ залежать від актуальності даних.

Громадяни можуть самі оновити дані, передавши їх до відділень ПФУ. Подати запит дистанційно можна через власний е-кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Необхідно заздалегідь підготувати такі документи:

паспорт громадянина/ID-картку (копію/скан)

ідентифікаційний код (у разі змін потрібно надати документ з підтвердженням нового номера)

документ з засвідченням факту зміни ПІБ (це може бути свідоцтво про шлюб/розірвання, документ про зміну імені)

документ про реєстрацію адреси проживання/зміни місця

інші довідки та документи залежно від конкретної ситуації

Пенсії в Україні — останні новини

Кабінет міністрів визначив основні параметри індексації пенсій на 2026 рік. Уряд уже погодив основні показники перерахунку та завершує підготовку відповідного нормативного акту.

Від 1 березня виплати українцям буде підвищено на 12,1%, що перевищує індекс інфляції за попередній рік на 4%, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Механізм індексації було визначено 2004 року Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Від 2005 року перерахунок здійснювали шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, але 2014 року підвищення пенсій було призупинено. 2017 року відбулася пенсійна реформа і норма закону щодо індексації пенсій була відновлена.

Раніше повідомлялося, що громадяни України можуть отримувати пенсійні виплати, які здійснюватимуться без обмеження терміну, тобто пожиттєво.