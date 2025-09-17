Пенсія за вислугу років для вчителів 2025:які умови і хто має право оформити

Вчитель

Вчителі в Україні отримали можливість оформити дострокову пенсію за вислугою років, не чекаючи до 60 років. Права на такі виплати надаються лише за чітко визначених умов, які стали суворішими після 1 січня 2016 року.

Про це повідомляє 24 Канал.

У 2025 році право на пенсію за вислугою років мають педагоги, яким виповнилося 55 років, за умови наявності щонайменше 30 років педагогічного стажу. Виняток передбачено для тих, хто до 1 січня 2016 року вже мав 25 років стажу — таким працівникам пенсія призначається незалежно від віку.

Дострокова пенсія доступна працівникам освітньої сфери, зокрема:

загальноосвітніх шкіл;

дитячих садків;

шкіл-інтернатів;

позашкільних закладів;

професійно-технічних училищ.

Розрахунок пенсії здійснюється індивідуально і залежить від:

середньої заробітної плати перед виходом на пенсію;

загального страхового стажу;

співвідношення індивідуального заробітку з показниками по країні.

У 2025 році середній розмір пенсії для вчителів за вислугою років коливається від 5 до 6 тисяч гривень.

Крім того, педагогам нараховують надбавки до посадового окладу за тривалість роботи:

від 3 до 10 років — 10%;

від 10 до 20 років — 20%;

понад 20 років — 30%.

Важливий нюанс: пенсія за вислугою років призначається тільки після звільнення з посади, яка дає право на виплату. Якщо педагог повертається на аналогічну роботу, виплата тимчасово призупиняється і поновлюється лише після остаточного звільнення.

До 2016 року для виходу на пенсію за вислугою років було достатньо 25 років стажу, без вікових обмежень. Після змін мінімальний стаж збільшили до 30 років, а також встановили обов’язковий вік — 55 років, що значно підвищило вимоги до педагогів для отримання дострокових пенсій.

Таким чином, українські вчителі мають можливість отримати дострокову пенсію, але лише дотримавшись всіх вимог щодо стажу, віку та процедур оформлення, що гарантує законність та прозорість виплат.

