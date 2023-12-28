Пенсіонер пів року здавав РФ військові об'єкти та місця дислокації ЗСУ: сума його "заробітку" та пояснення дивують

У Кіровоградській області до 15 років позбавлення волі засудили пенсіонера, який від жовтня 2022 року до березня 2023 року здавав російським окупантам позиції захисників України та рух військової техніки. Його затримала СБУ під час знімання Льотної академії Національного авіаційного університету та прилеглого аеропорту в Кропивницькому.

Про це йдеться у вироку Кіровського районного суду міста Кіровограда (назва суду недекомунізована - ред.).

Чоловік погодився співпрацювати з окупантами 2022 року

За даними суду, чоловік у жовтні 2022 року через Telegram отримав пропозицію щодо співпраці з російськими окупантами. Він одразу погодився на пропозицію та почав надсилати координати конкретних місць дислокації військової техніки, об`єкти критичної інфраструктури на території міста Кропивницького та Кропивницького району Кіровоградської області.

Він передавав окупантам координати залізничних вокзалів, місця дислокації ЗСУ та Нацгвардії, військові частини, військові заводи. Також зрадник фіксував пересування військової техніки на території Кіровоградщини. Наприкінці березня росіяни доручили своєму агенту зняти їм на відео Льотну академію Національного авіаційного університету та прилеглого аеропорту в Кропивницькому. Там пенсіонера затримала СБУ.

Підозрюваний заявив, що не вчиняв держзраду і здав військових заради грошей

На суді чоловік заявив, що він дійсно передавав росіянам дані про військову техніку та ЗСУ. Проте "передавав таку інформацію із запізненням в часі, а деяку інформацію вигадував, задля отримання грошових коштів". А тому він вважав, що не вчиняв державну зраду. Підозрюваний був переконаний, що знімання військових частин, залізничних вокзалів та місць дислокації Сил оборони - це не злочин, бо "це бачать усі містяни". За це росіяни заплатили йому 10-12 тис. грн.

Підозрюваний додав, що згодом окупанти попросили його підшукати для них ще одного агента і той запропонував своєму сусіду зрадити Україну, проте той відмовився.

Що сказав сусід підозрюваного

На суді сусід підозрюваного підтвердив, що чоловік пропонував йому шпигувати на користь РФ, проте той відмовився.

"В подальшому, оскільки його дружина працює прибиральницею на залізничній станції "Цибулеве" в селі Михайлівка Кропивницького району Кіровоградської області та він часто їй допомагає, сусід цікавився в нього про те, які саме потяги ходять через вказану залізничну станцію та їх кількість. В кінці розмови сказав, що вразі повідомлення останнім про цю розмову до СБУ, він цю розмову заперечуватиме", - йдеться у показах свідка.

За свої послуги зрадник отримав 35 тисяч гривень

Слідство також передало суду переписку між окупантом та підозрюваним, у якій пенсіонер детально розповідав про місця дислокації військових та пересування військової техніки. Також він знімав фото та відео для окупантів. Крім того слідчі вилучили його банківську картку, в якій встановили, звідки він отримував гроші.

Виявилось, що росіяни платили пенсіонеру від 2 до 3 тисяч гривень за інформацію про військову техніку або місця дислокації ЗСУ. Загалом за пів року чоловік "заробив" трохи більше 35 тисяч гривень.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік здав окупантам позиції С-300 та військову частину.

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