Пенсіонер спробував розібрати снаряд на Миколаївщині: чим це завершилось

Рятувальники закликали дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо в регіонах, де точилися бойові дії.

Житель села Козирка на Миколаївщині знайшов снаряд і намагався його розібрати. Боєприпас вибухнув, завдавши чоловікові значних поранень.

Про це повідомили в ДСНС України.

Надзвичайники уточнили, що у селі Козирка 66-річний чоловік знайшов на пасовищі снаряд і намагався його розібрати. Під час цієї спроби боєприпас здетонував, завдавши чоловікові значних травм.

На жаль, постраждалий помер у машині "швидкої.

"Закликаємо всіх бути пильними й дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо в регіонах, де точилися бойові дії", – наголосили рятувальники.

Нагадаємо, в жовтні на Миколаївщині підірвався на міні і загинув 14-річний хлопець. Його 12-річний товариш був поранений.

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