Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пенсіонер спробував розібрати снаряд на Миколаївщині: чим це завершилось

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
87
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пенсіонер спробував розібрати снаряд на Миколаївщині: чим це завершилось

Російський снаряд / Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Рятувальники закликали дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо в регіонах, де точилися бойові дії.

Житель села Козирка на Миколаївщині знайшов снаряд і намагався його розібрати. Боєприпас вибухнув, завдавши чоловікові значних поранень.

Про це повідомили в ДСНС України.

Надзвичайники уточнили, що у селі Козирка 66-річний чоловік знайшов на пасовищі снаряд і намагався його розібрати. Під час цієї спроби боєприпас здетонував, завдавши чоловікові значних травм.

На жаль, постраждалий помер у машині "швидкої.

"Закликаємо всіх бути пильними й дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо в регіонах, де точилися бойові дії", – наголосили рятувальники.

Нагадаємо, в жовтні на Миколаївщині підірвався на міні і загинув 14-річний хлопець. Його 12-річний товариш був поранений.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
87
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація