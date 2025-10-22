Пенсіонер з Тернополя втратив понад мільйон гривень, повіривши в онлайн-інвестиції

Пенсіонер / © Freepik

У Тернополі 64-річний житель втратив 28 100 дол. (понад 1 млн грн), переказавши кошти на рахунок фейкової інвестиційної платформи. Пенісонер відгукнувся на оголошення в соцмережі та повірив «брокеру-аналітику», який потім зник.

Про це повідомила поліція Тернопільської області.

17 жовтня тернополянин повідомив до поліції, що став жертвою шахрайства і втратив 28 100 дол. Чоловік розповів, що в одній із соціальних мереж побачив оголошення про навчання інвестиційній діяльності та можливість отримати прибуток. За вказаним в оголошенні посиланням пенсіонер зв’язався з людиною, яка представилася брокером-аналітиком.

Після реєстрації на сайті житель Тернополя почав переказувати гроші зі свого електронного гаманця на запропонований рахунок. У період від 27 липня до 17 жовтня чоловік провів кілька переказів на загальну суму 28 100 дол.

Після цього зв’язок із «брокером» обірвався, а доступ до платформи був заблокований.

Правоохоронці розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ознаками шахрайства.

У поліції закликали не довіряти легким грошам та бути вкрай обережними, інвестуючи через неперевірені онлайн-платформи.

До слова, кібершахраї вигадали нову схему: телефонують, представляються банком і попереджають про начебто спробу викрадення грошей з рахунку. Виконавча продюсерка «Суспільного» Наталія Мовшович стала жертвою цієї афери і втратила близько 300 тис. грн.