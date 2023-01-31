Пенсіонер звеличував Путіна і армію РФ: як його покарали

Чоловік поширював в соцмережі матеріали, що виправдовували напад на Україну.

У Полтаві засудили пенсіонера, який у забороненій соцмережі "Одноклассники" звеличував президента РФ Володимира Путіна та російські війська, які воюють проти України.

За це чоловіку призначили 5 років позбавлення волі і звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Відповідний вирок ухвалив Октябрський районний суд Полтави, пише видання "ЗМІСТ".

Як йдеться у вироці суду, 4 червня обвинувачений поширив зі своєї сторінки в "Одноклассиниках" дописи:

"Своей страной Россией! Президентом РФ В.В. Путиным! Российским народом! Армией РФ и флотом!"; "Орлы мух не замечают. Поэтому наш ВВП (Путін - Ред.) игнорирует бред всей либшизы. Ему некогда. Он из России строит великую русь!".

Як встановила експертиза, ці дописи чоловіка возвеличують президента країни-агресорки Росії і верховного головнокомандувача Збройних сил РФ. Таким чином, автор умисно поширив матеріали, що виправдовують напад на Україну.

Пізніше у липні та серпні пенсіонер продовжував поширювати дописи про "велику русь".

Зупинити його активність у соціальних мережах вдалося правоохоронцям.

Так, 18 січня між обвинуваченим та прокурором уклали угоду про визнання винуватості. Адвокат пенсіонера подав клопотання про звільнення обвинуваченого від сплати процесуальних витрат. Мовляв, обвинувачений не має інших доходів, аніж пенсія, а також має хворобу Паркінсона, яка вимагає значних коштів на лікування.

Так пенсіонеру винесли покарання - 5 років позбавлення волі і звільнили його від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

Нагадаємо, СБУ на Тернопільщині викрила зрадника. Колаборант працював на російські пресслужби, зокрема, готував ракетний удар по електропідстанціях на заході України.

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