Пенсіонерам, що працюють, підвищать пенсії: коли можна буде отримати та які будуть виплати

Пенсіонерам, що працюють, підвищать пенсії: коли можна буде отримати та які будуть виплати

У березні, коли багатьом пенсіонерам проіндексували пенсії, пенсіонерам, які продовжують працювати, її не підвищили. Формально ці пенсії підвищили у квітні, а виплачуватимуть влітку. Чому виплатять лише влітку та як будуть нараховувати - у матеріалі ТСН.ua

Понад 3 млн українським пенсіонерам, які продовжують працювати на пенсії у квітні проіндексували пенсії. Однак нарахування та реальне підвищення вони зможуть відчути, коли отримують пенсії у липні. Пов'язано це з термінами здачі податкової звітності. Доти її не надали, не можна зрозуміти хто із пенсіонерів працював, яку зарплату, з якої платився Єдиний соціальний внесок, отримував. Коли ці відомості надійдуть у податкову та Пенсійний фонд, тоді та можна буде перерахувати пенсії.

Як будуть нараховуватися пенсії пенсіонерам, що продовжують працювати

Пенсіонерам, що працюють на пенсії, пенсії перераховують раз у два роки. Тому, підвищену пенсію отримують ті пенсіонери, які вже попрацювали 2 роки після виходу на пенсію або якщо пройшло 2 роки після попереднього перерахунку пенсії.

Пенсію за збільшенням стажу перерахують усім працюючим пенсіонерам.

Пенсію по зарплаті перерахують тим пенсіонерам у яких зарплата зараз значно вища за ту, яку вони отримували при виході на пенсію. Якщо зарплата, яку отримує пенсіонер зараз нижча за ту, яку отримував при виході не пенсію - сенсу перераховувати не має, бо вона виявиться нижчою ніж ту, яку отримує зараз.

Отримувати цю пенсію пенсіонери зможуть з липня.

Оскільки пенсії були підвищені у квітні, у липні пенсіонери, що працюють зможуть отримати чотири доплати: за квітень, травень, червень і липень.

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