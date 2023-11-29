Пенсіонерці з Бахмута видали "повістку" на війну: в Україні розповіли, правда це чи фейк

Відео, де розповідається про мобілізацію 86-річної медикині з Донеччини, виявилося фейковим.

У середу, 29 листопада, в Мережі з'явилося відео, на якому родичка медикині-пенсіонерки показує паспорт і повістку, яку нібито отримала її 86-річна бабуся. Дівчина зазначає, що повістку вручили через те, що жінка з Донеччини. Однак інформація у відео не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що усі реквізити, показані у ролику – адреса центру комплектування у Дніпрі, номер в/ч та військово-облікової спеціальності — справжні, але кожен окремо, а не разом.

Військова частина, до якої нібито направлять жінку, має номер А7284. Така назва частини справжня, 2016 році вона була під керівництвом Сєвєродонецької РДА.

Від початку повномасштабного вторгнення до цієї частини закликали вступати в Сили ТрО. Місцем дислокації було зазначено м. Рубіжне, Луганської області.

Фейк про повістку для пенсіонерки з Бахмута / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Водночас жінка з відео, як зазначалося, була з Бахмута, це Донецька область. Тож жінка з Донеччини не могла перебувати в запасі частини в Луганській області й тепер викликатися туди.

Крім того, у повістці вказано військово-облікову спеціальність 100915 – "стрілець", хоча жінка є медиком і саме як медика її "мобілізують", тому в неї має бути інша облікова спеціальність.

Зазначимо, що Росія готує в Україні інформаційно-пропагандистську операцію "Майдан-3", яка покликана дестабілізувати ситуацію всередині країни. Нині відомо, що на її ведення в Telegram вже було витрачено близько 250 мільйонів доларів з бюджету РФ.

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