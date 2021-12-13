Пенсіонери зможуть витратити тисячу за вакцинацію на ліки: Зеленський розповів деталі

Тисячу гривень повністю вакцинованим почнуть видавати від 19 грудня.

У межах програми "єПідтримка", за якою вакциновані українці отримають по тисячі гривень, громадяни віком від 60 зможуть від січня витратити кошти на соціальні потреби. Йдеться про купівлю ліків.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Президент пообіцяв, що програма "єПідтримка" розширюватиметься й надалі, аби стати доступнішою для якнайбільшої кількості громадян.

"Програма "єПідтримка" розширюватиметься, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже від січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Урядовці отримали необхідні доручення", - повідомив президент.

Нагадаємо, 13 грудня в пілотному режимі стартував проєкт "єПідтримка" в "Дії". Гроші за повну вакцинацію від коронавірусу поки отримають лише ті, хто попередньо записався на тестування бетаверсії. Витратити тисячу гривень можна буде в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах, на квитки "Укрзалізниці" та внутрішні авіарейси. Також можна придбати квитки на концерти. Зняти гроші готівкою або переказати на іншу картку - не вийде.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.