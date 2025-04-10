Пенсіонерка на Одещині віддала аферистам усі заощадження, вірячи, що допомагає своєму зниклому на війні сину: подробиці

На Одещині шахраї видурили 400 тисяч у матері зниклого на війні воїна / © www.facebook.com/Національна поліція України

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На Одещині викрили групу зловмисників, які виманювали гроші у літньої жінки, видаючи себе за її безвісти зниклого сина.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Шахраї надсилали пенсіонерці фальшиві повідомлення, нібито від її сина, з проханнями про фінансову допомогу. Жінка, вірячи, що підтримує рідну дитину, передала аферистам понад 400 тисяч гривень.

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Як з’ясували правоохоронці, серед шахраїв були сусіди потерпілої. Вони знали про її горе та безмежну надію, що її син може бути живий.

Поліцейські викрили зловмисників та повідомили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Справу вже передали до суду. Відповідно до законодавства, зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, слідчі СБУ за підтримки прокуратури викрили групу з 9 агентів, яка діяла на замовлення спецслужб РФ. Їм повідомлено про підозру в диверсіях.