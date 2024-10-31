Пенсіонерка у Запоріжжі стала жертвою ритуалу “магічного очищення”

У місті Запоріжжі 76-річна місцева жителька стала жертвою шахрайки, яка переконала жінку в наявності хвороб та провела з нею ритуал “магічного очищення”. В результаті пенсіонерка залишилася без заощаджень та золотих прикрас.

Про цей випадок повідомили в поліції Запорізької області.

Потерпіла розповіла, що на вулиці до неї підійшли незнайомі чоловік і жінка, які попросили прихистити їх, поки вони знайдуть постійне житло. Довірлива пенсіонерка запросила їх до своєї квартири та пригостила обідом.

Після цього гість залишив оселю, а його супутниця віддячила гостинній жінці шахрайством. Для свого магічного ритуалу, який мав звільнити пенсіонерку від хвороб, вона попросила принести усі золоті прикраси, а потім і всі гроші — 53 000 гривень та 2200 доларів. Гроші та цінності зловмисниця підмінила на згорток із папірцями, який залишила в шафі.

Після “магічного очищення” вони разом пішли з квартири, а коли жінка повернулася, то зрозуміла, що її ошукали.

Поліцейські, до яких звернулася жертва шахрайки, встановили її особу. У квартирі 58-річної жительки сусідньої області вони вилучили ювелірні вироби потерпілої та більшу частину викрадених у неї грошей.

Аферистці повідомили про підозру за ч. 3. ст. 190 (шахрайство) ККУ. Правоохоронці перевіряють її на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Запоріжжя та інших регіонів.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше шахрайка видурила у 95-річної львів’янки 20 тисяч гривень та 2 тисячі доларів для проведення "термінової операції" її доньці, яка нібито отримала травми внаслідок дорожньої аварії.

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