Пенсіонерка впала з вікна п'ятиповерхівки: на Одещині сталася моторошна подія

78-річна жінка впала з вікна в Ізмаїлі, намагаючись вибратися з квартири.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

15 січня в Ізмаїлі сталася надзвичайна подія, коли літня жінка потрапила до лікарні після падіння з вікна другого поверху.

Як стало відомо, жінка намагалася вибратися з квартири через вікно, перебуваючи в алкогольному сп’янінні. Вона не змогла відчинити двері, тому вирішила рухатися по перекриттю з надією дістатися до землі. Однак, послизнувшись, жінка впала.

На щастя, її життя вдалося врятувати, проте медики діагностували відкритий перелам обох кісток гомілки.

Нагадаємо, 15 січня в одному з сіл Нараївської територіальної громади стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув 40-річний чоловік, його розчавила автівка під час ремонту.

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