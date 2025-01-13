Пенсіонерка з Кривого Рогу дорогою до лікарні тричі змінила "швидку": що сталося (фото)

У Кривому Розі постраждала від переохолодження жінка тричі змінила машину швидкої допомоги дорогою до медзакладу, адже двічі потрапляла в ДТП.

Про це повідомляє видання "Патріоти України".

За повідомленням джерела, медики везли літню жінку, яка зазнала переохолодження, до лікарні, коли в "швидку" неподалік об’їзної дороги міста врізалася автівка Chevrolet. Лікарі залишилася на місці ДТП разом з правоохоронцями, а пацієнтку зі "швидкої" передали іншій бригаді, що приїхала на виклик.

Медики везли до лікарні літню жінку, яка отримала переохолодження Фото: Патріоти України

Проте й ця карета "швидкої" потрапила у аварію. Цього разу вона зіштовхнулася з таксі.

Літня жінка двічі потрапляла в ДТП дорогою до лікарні

"ДТП сталася на 173-му кварталі. Спецавтомобіль їхав з сиреною та мигалками, але таксист вчасно не зреагував і врізався у машину медиків", — йдеться у повідомленні.

Цього разу разом з пенсіонеркою до лікарні забрали водія таксі та його пасажирку.

Нагадаємо, раніше в Києві водій автівки, що врізалася у МАФ, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він постраждав, але від госпіталізації відмовився.

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