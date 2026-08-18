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Пенсіонерка змінила вид пенсії, а ПФУ порахував виплати за старими даними: деталі судової справи
Жінка домоглася через суд збільшення пенсії, тому що Пенсійний фонд рахував її виплати за застарілими показниками заробітної плати.
Пенсіонерка змінила вид пенсії, але Пенсійний фонд України залишив старий показник зарплати, тож справа дійшла до суду.
Про це пише «Судово-юридична газета».
Черкаський обласний суд став на бік пенсіонерки, якій ПФУ відмовлявся рахувати виплати за вищою середньою зарплатою. Ця справа може стати важливим прецедентом для багатьох українців.
У чому суть конфлікту
Жінка від 2009 року отримувала пенсію «за вислугу років». У 2022 році вона вирішила перейти на звичайну пенсію «за віком».
Коли людина змінює вид пенсії, її виплати мають рахувати по-новому — за середньою зарплатою в Україні за останні три роки перед переходом (тобто за 2019–2021 роки). Проте ПФУ вирішив зекономити й продовжував рахувати її виплати за застарілим показником ще за 2014–2016 роки. Через це жінка щомісяця недоотримувала гроші.
Пенсійний фонд перераховувати пенсію відмовився, заявивши, що перше призначення було ще у 2009 році, тому й база має залишатися старою. Жінка пішла до суду.
Що вирішив суд
Суд повністю погодився з пенсіонеркою та спирався на чітку позицію Верховного Суду: перехід на іншу пенсію — це як новий старт. Якщо людина змінює вид пенсії, для держави це фактично нове призначення. А отже, за базу треба брати свіжу середню зарплату в країні.
Суд визнав, що ПФУ порушив закон: використання старих даних за 2014–2016 роки було незаконним і занижувало розмір виплат.
Рішення Пенсійного фонду скасовано. Суд зобов’язав ПФУ перерахувати пенсію з урахуванням зарплати за 2019–2021 роки, доплатити всю різницю за минулий час, а також відшкодувати жінці витрати на судовий збір.
Нагадаємо, у вересні в Україні не проводитимуть масовий перерахунок пенсій. Однак частина пенсіонерів отримає автоматичне збільшення своїх щомісячних виплат.