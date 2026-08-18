Пенсіонерка змінила вид пенсії, а ПФУ порахував виплати за старими даними: деталі судової справи

Пенсія

Реклама

Пенсіонерка змінила вид пенсії, але Пенсійний фонд України залишив старий показник зарплати, тож справа дійшла до суду.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Реклама

Черкаський обласний суд став на бік пенсіонерки, якій ПФУ відмовлявся рахувати виплати за вищою середньою зарплатою. Ця справа може стати важливим прецедентом для багатьох українців.

Реклама

У чому суть конфлікту

Жінка від 2009 року отримувала пенсію «за вислугу років». У 2022 році вона вирішила перейти на звичайну пенсію «за віком».

Коли людина змінює вид пенсії, її виплати мають рахувати по-новому — за середньою зарплатою в Україні за останні три роки перед переходом (тобто за 2019–2021 роки). Проте ПФУ вирішив зекономити й продовжував рахувати її виплати за застарілим показником ще за 2014–2016 роки. Через це жінка щомісяця недоотримувала гроші.

Пенсійний фонд перераховувати пенсію відмовився, заявивши, що перше призначення було ще у 2009 році, тому й база має залишатися старою. Жінка пішла до суду.

Що вирішив суд

Суд повністю погодився з пенсіонеркою та спирався на чітку позицію Верховного Суду: перехід на іншу пенсію — це як новий старт. Якщо людина змінює вид пенсії, для держави це фактично нове призначення. А отже, за базу треба брати свіжу середню зарплату в країні.

Реклама

Суд визнав, що ПФУ порушив закон: використання старих даних за 2014–2016 роки було незаконним і занижувало розмір виплат.

Рішення Пенсійного фонду скасовано. Суд зобов’язав ПФУ перерахувати пенсію з урахуванням зарплати за 2019–2021 роки, доплатити всю різницю за минулий час, а також відшкодувати жінці витрати на судовий збір.

Нагадаємо, у вересні в Україні не проводитимуть масовий перерахунок пенсій. Однак частина пенсіонерів отримає автоматичне збільшення своїх щомісячних виплат.

Новини партнерів

Новини партнерів