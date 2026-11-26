Робота на пенсії

Реклама

В Україні чимало людей продовжують працювати після офіційного виходу на пенсію, адже розмір пенсійних виплат не завжди здатен покрити навіть базові потреби. Однак продовження кар’єри після виходу на пенсію має як переваги, так і певні фінансові ризики.

Що потрібно знати пенсіонерам, які ще працюють, пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області.

Реклама

Які податки сплачують пенсіонери

Українці, які досягнули пенсійного віку, але вирішили не покидати ринок праці, підпадають під загальні правила оподаткування. Роботодавець в обов’язковому порядку утримує із зарплати пенсіонера 23% податку, із яких 18% — ПДФО та 5% військового збору.

Реклама

Також роботодавець сплачує за такого працівника 22% єдиного соціального внеску, тож пенсіонер набуває додатковий страховий стаж. Якщо ж людина поважного віку має встановлену групу інвалідності, підприємство платить пільгову ставку у розмірі 8,41%.

Переваги роботи на пенсії

Пенсіонери, які продовжують кар’єру, мають право на соціальний захист, як і інші офіційно працевлаштовані громадяни. Зокрема, у разі хвороби людині похилого віку виплачують лікарняні. Компенсація за час хвороби залежить від тривалості загального страхового стажу, наприклад, якщо пенсіонер відпрацював понад вісім років, то сума виплати становить 100% від середньої заробітної плати.

Додаткова перевага у пенсіонерів, які працюють, — можливість звільнитися за власним бажанням в один день і не відпрацьовувати обов’язкові 14 днів.

Також законодавство забороняє будь-яку дискримінацію, пов’язану з віком, тому роботодавець не має права переводити на нижчу посаду або скорочувати людину тільки через те, що вона досягла пенсійного віку.

Реклама

Перерахунок пенсій

В Україні традиційно проводять не тільки загальну індексацію у березні, а й перерахунок пенсіонерам, котрі працюють, який припадає щороку на 1 квітня. Оновлення пенсій відбувається за умови, що пенсіонер набув додаткові 24 місяці страхового стажу, а в деяких випадках враховується і заробітна плата. Однак на практиці така надбавка не завжди виправдовує очікування пенсіонерів та може становити лише кількасот гривень.

Разом з перевагами праці на пенсії є місце й недолікам, наприклад «заморожені» соціальні стандарти. Надбавку за понаднормовий стаж виплачують на підставі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що діяв на момент призначення пенсії. Тобто, якщо людина вийшла на пенсію, наприклад, у 2020 році й з того часу продовжує працювати, то надбавка нараховується за старим показником. Лише після завершення трудової діяльності ПФУ проводить перерахунок надбавки відповідно до актуального прожиткового мінімуму.

Ризики для пенсіонерів, які ще працюють

Пенсіонери, які продовжують працювати, також зобов’язані інформувати Пенсійний фонд про працевлаштування, адже приховування зміни статусу може мати фінансові наслідки. Про вихід на роботу або відкриття ФОП пенсіонер повинен повідомляти протягом 10 днів, а якщо цю вимогу проігнорувати, то може виникнути переплата, оскільки частина надбавок передбачена виключно для непрацюючих пенсіонерів.

Наприклад, пенсіонерам, які прецюють, не виплачують надбавку за утримання дітей до 18 років та інші підвищення, пов’язані зі зростанням прожиткового мінімуму.

Реклама

В результаті ПФУ може зобов’язати повернути державі неправомірно отримані кошти, списуючи з пенсії щомісяця до 20% призначеної суми. Відрахування триватимуть до повного погашення боргу. Через це пенсіонерам радять не відкладати на останній момент оновлення даних у Пенсійному фонді.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, українські пенсіонери, які постійно проживають за кордоном, ризикують залишитися без виплат, якщо вчасно не підтвердять, що вони живі. Для цього необхідно подати спеціальну заяву до Пенсійного фонду. Водночас така вимога діє не в усіх країнах, а терміни подання документів відрізняються.

Раніше ми писали про те, що українські пенсіонери можуть отримувати від 596,85 до 1 038 гривень щомісячної доплати за особливі заслуги перед державою. На такі виплати претендують не лише Герої України та орденоносці, а й відомі спортсмени, космонавти та багатодітні батьки. У 2026 році точна сума надбавки розраховується індивідуально залежно від конкретного статусу та досягнень людини.

Новини партнерів

Новини партнерів