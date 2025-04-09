Пенсіонери отримають доплату 3250 грн: про кого йдеться і що для цього потрібно

Доплата до пенсії від ООН / © ТСН

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Міністерство соціальної політики разом із Організацією Об’єднаних Націй протягом 2025 року здійснює виплату фінансової допомоги українським пенсіонерам, що є частиною гуманітарної підтримки найбільш уразливим верствам населення. Пенсіонери із 9 областей України зможуть отримати доплату до пенсії у розмірі до 3250 грн.

Про це пише видання "На пенсії”.

Хто отримає допомогу від ООН

Отримати таку допомогу можуть лише ті пенсіонери, які відповідають певним критеріям:

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ті, хто проживає у зоні бойових дій;

у кого пенсія складає менше 3250 гривень на місяць;

ті, хто не отримував грошової допомоги від міжнародних організацій від 1 березня 2023 року.

Також стало відомо, що додаткові виплати зможуть отримати пенсіонери, які проживають у фронтових та прифронтових регіонах:

Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях.

У Мінсоцполітики зазначають, що пенсіонерам не потрібно звертатися за оформленням допомоги, оскільки виплата буде нарахована автоматично відповідно до даних державних реєстрів.

«Для отримання виплати одержувачам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви», — сказали у відомстві.

Пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від ООН в сумі, що дорівнює різниці між 3 250 грн. та сумою пенсії, яку вони отримують.

Тобто, якщо пенсія складає 3100 грн., то вираховується різниця. Потрібно від 3250 грн. відняти 3100 грн., дорівнює 150 грн. Це і буде доплата, яку зможе отримати пенсіонер до пенсії.

Раніше йшлося про те, що право звернутися за перерахунком пенсії мають звільнені зі служби військовослужбовці.

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